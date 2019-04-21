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Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко

21.04.2019 21:20
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Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-полла, по результатам которого Зеленский его победил. Об этом он сказал после закрытия избирательных участков.

«Никогда не сдавайся, слышал я и сегодня. Поэтому я должен позвонить своему оппоненту и поздравить его. Я уйду из офиса президента, но не ухожу из политики. Буду бороться за Украину. Потому что наша команда должна защитить достижения, которые мы завоевали. Защитить европейскую и евроатлантическую стратегию», – сказал Порошенко.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, выборы президента, экзит-пол, Порошенко
 
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