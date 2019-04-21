- «Не планирую»: доктор Комаровский заявил, что не будет министром при Зеленском17:40
- Кучма дал дельный совет новому президенту17:20
- За неделю в Украину не пустили более 100 граждан РФ16:40
- Эксперт: в Украине будет еще тысяча таких выборов16:21
- «Планирую давать советы»: Комаровский рассказал, чем займется в случае победы Зеленского15:41
- Синоптик уточнила вопрос по погоде в Украине15:00
- В Украине введена в эксплуатацию одна из крупнейших солнечных электростанций Европы14:40
- В ОРДО накажут должников по алиментам: запретят покидать «ДНР» и отберут имущество13:39
- Первая смерть на выборах: в Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина13:19
- Второй тур выборов: к избирательным участкам подогнали БТРы13:00
Эксперт: в Украине будет еще тысяча таких выборов
21 апреля не будет судьбоносным днём для Украины, и в нашей стране пройдет еще тысяча таких выборов. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Дмитрий Раимов.
«В понедельник в стране будет новый президент и новые заголовки новостей. Изменится одно - у нас в глазах вновь будет надежда. Я с понедельника занимаю понятную для себя позицию - оппозиция. Но не к стране, а к тем людям, кто не понял, что нам нужна другая, не коррумпированная и бедная, страна», - пишет эксперт. По его словам, он выбрал шанс на изменение ситуации в стране, и он желает всем украинцам дружбы и мира. Он подчеркнул, что эти президентские выборы сделали его лучше и взрослее, хотя при этом у него развилась сильная аллергия на некоторых людей и дебилов.
Напомним, что сегодня Украина выбирает нового президента. Избирательные участки открылись в 8:00 утра. Многие эксперты призывают всех избирателей проголосовать 21 апреля, чтобы решить дальнейшую судьбу страны. Предварительные результаты этих выборов будут известны уже после 8 часов вечера.
Теги: Украина, Донбасс, выборы
- Россия хочет восстановить КПП "Должанский"на границе для перемещения военной техники
- Великий пост: как правильно питаться в эти дни
- И.о. главы Укрзализныци будет получать 1,2 млн грн в месяц
- Трагическая новость: 10 декабря в Днепропетровск доставили «Груз 200»
- Джаред Лето пожелал украинцам, чтобы их мечты оправдались (ВИДЕО)
- Италия – Украина: Сухопутные войска договорились о сотрудничестве
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- «Не планирую»: доктор Комаровский заявил, что не будет министром при Зеленском17:40
- Кучма дал дельный совет новому президенту17:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- За неделю в Украину не пустили более 100 граждан РФ16:40
- Эксперт: в Украине будет еще тысяча таких выборов16:21
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- «Планирую давать советы»: Комаровский рассказал, чем займется в случае победы Зеленского15:41
- Франция экстренно отправляет танки к российской границе15:20
- Синоптик уточнила вопрос по погоде в Украине15:00
- В Украине введена в эксплуатацию одна из крупнейших солнечных электростанций Европы14:40
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной18:58
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой