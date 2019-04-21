На Прикарпатье покончила жизнь самоубийством целая семья: стали известны первые подробности

21.04.2019 10:23

Тела нашла соседка, погибшему было 66 лет, его супруге – 59 лет. Страшное самоубийство случилось на территории частного дома в Нижнем Березове Косовского района Ивано-Франковской области. Здесь обнаружили трупы мужа и жены, передаетhttps://www.dialog.ua . Оба супруга покончили с собой в один день. Полиции о жутком суициде рассказал сельский голова. Он узнал о смертях от соседки семейной пары. Мужчину 1953 года рождения нашли повешенным в коридоре его жилого дома. Женщину 1960 года обнаружили во дворе. Пока о мотивах случившегося не сообщается, соседи и знакомые погибших мужа и жены не могут поверить в случившееся и находятся в шоковом состоянии. Открыто уголовное производство. Напомним, в Запорожье после смертельного пожара, в котором сгорели дети, покончила с собой их мать. Молодая женщина повесилась рядом с местом, где заживо сгорели двое ее сыновей и брат, который приехал погостить.



