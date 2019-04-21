Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Не говорите теперь, что Путин неудачник

21.04.2019 21:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не говорите теперь, что Путин неудачник

Как передает replyua.net, после сегодняшних выборов в Украине вряд ли теперь кто-то может назвать президента России Владимира Путина – неудачником. Либо в команде российского президента работают настоящие провидцы, либо его интуиция его не подводит. Ведь еще какое-то время назад казалось, что конфликт России и Украины навсегда, страны окончательно разошлись в своих взглядах и дальнейших курсах развития.

Более того, по инициативе украинской стороны против России были введены смертоносные санкции, несмотря на то, что Россию принято считать страной-бензоколонкой и с этими трудностями «империя» попервах справлялась. У Путина был выбор – либо, как минимум, уйти с Донбасса, перестать настаивать на том, чтобы самопровозглашенные «республики» были включены в состав Украины на тех условиях, которые выгодны именно Москве, либо стоять на своем до конца. Путин решил выбрать второй вариант и не ошибся. Тотальная пропаганда и одурманивание людей сделали свое дело.

Неизвестно, как будет разворачиваться история после того, как новый президент Украины начнет свою работу. Как бы там ни было – Путин уже добился своего, он в шаге от того, чтобы убрать неугодных политиков, которые мешают ему возвращать Украину, народ уже не против «мира» на условиях Москвы, он устал от войны и пропаганды, дело осталось совсем за малым.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх