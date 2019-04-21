Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Очередные круги ада: в Украине вводят новые правила техосмотра

21.04.2019 07:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Очередные круги ада: в Украине вводят новые правила техосмотра

В Украине усилят правила технического осмотра для коммерческого транспорта уже с 1 мая. О будущих изменениях сообщили в Министерстве внутренних дел.

Новации затронут грузо- и пассажироперевозчиков. Однако МВС уже в 2020 году планирует расширить обязательную процедуру на всех участников дорожного движения, что устанавливает соответствующий законопроект.

Так, планируют расширить перечень обязательных пунктов, которые заполняют по результатам техосмотра.

Кроме того, уже с 2019 года планируют изменить правила получения и замены водительских прав. Категорию "А" двухколесного транспорта планируют разделить на четыре подкатегории в зависимости от мощности. А документы придется получать и тем, кто водит электробайк.

Введение новых правил частично связано с тем, что электробайками и подобными видами транспорта пользуются даже подростки, которые часто не знают правил дорожного движения.

Термин действия прав планируют сократить до 15 лет, а для водителей грузовых машин он может и вовсе составить 5 лет.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, техосмотр, ад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх