- Украину атакуют дожди: каким регионам сегодня не повезет16:04
- У Зеленского поставили точку в вопросе роспуска Верховной Рады 15:45
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов15:16
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание14:31
- Прогноз погоды: Синоптики предупредили о заморозках до -3°14:15
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом14:00
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского13:33
После выборов у украинцев будут забирать авто: детали закона
Важная информация.
В начале следующей недели на киевские улицы выйдут работать первые муниципальные парковочные инспекторы.
Об этом сообщил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник управления по парковке Дмитрий Рахматуллин. По его словам, на начальном этапе патрулировать улицы будут 10 человек. Всего же к концу года штат инспекторов должен вырасти до примерно 90-100 человек.
«Инспекторы выйдут примерно в понедельник-вторник. Маршруты есть, будем их чередовать. Работать пока будут в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Будет больше инспекторов – будет и больший охват территории. Эвакуация автомобилей будет проходить на данном этапе силами нацполиции – инспектор вызовет патруль, а те уже в свою очередь будут заниматься эвакуацией неправильно припаркованных авто. На сегодня наша нормативно-правовая база еще не позволяет самостоятельно привлекать эвакуаторы», — добавил Рахматуллин.
Конкурсы на занятие должностей парковочных инспекторов продолжается, набор идет. После начала патрулирования, в инспекции рассчитывают активнее нанимать сотрудников.
Источник : https://from-ua.com
Теги: выборы, закон, авто
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Украину атакуют дожди: каким регионам сегодня не повезет16:04
- Президент "Ингульца" назвал сумму призовых за победу над "Шахтером"15:55
- У Зеленского поставили точку в вопросе роспуска Верховной Рады 15:45
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов15:16
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание14:31
- Прогноз погоды: Синоптики предупредили о заморозках до -3°14:15
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом14:00
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда