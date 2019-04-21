«Присяга на верность»: оккупанты хотят установить в Крыму памятник верности крымских татар России

21.04.2019 19:40

На территории незаконно аннексированного Российской Федерацией Крымского полуострова может быть установлен памятник в честь присяги на верность крымских татар Российской империи, которая состоялась в 1783 году на горе Ак-Кая в Белогорске. Как информирует replyua.net, об этом рассказал заместитель главы комитета Государственной думы России по делам национальностей Руслан Бальбек.



Так, он заявил: «В то время на верность России присягали представители простого населения, духовные лица, аристократы и военные. Сами же торжества по случаю исторического выбора на плоской вершине горы Ак-Кая сопровождались салютами из пушек, а также скачками».



С данным предложением об установке памятника к ставленнику Кремля Сергею Аксенову обратились представители движения крымско-татарского народа «Крым». Согласно их словам, памятник будет символом цивилизационного выбора татар, проживающих в Крыму в сторону Российской Федерации. Напоследок Бальбек сообщил: «Крымско-татарский народ по настоящее время не нарушил данную почти триста лет тому назад присягу на верность России. Это было сделано осознанно крымскими татарами, что навеки скрепило крымских татар с РФ».