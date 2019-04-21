Российский политик: поздравляю украинцев, в отличии от них, у нас россиян выбора нет

21.04.2019 18:40

Как передает replyua.net, популярный российский оппозиционный публицист и политик Игорь Эйдман в своем блоге пишет о том, что украинских друзей можно только лишь поздравить с демократическим выборами. Каким бы ни был результат голосования, главное, что демократические институты в Украине работают, люди сами выбирают свою власть.



По словам публициста, у россиян, к сожалению, выбора нет. Они не так давно были приговорены к очередным 6 годам «лишения свободы» под властью главного вертухая. Самое страшное, что и после окончания этого срока, как часто было в сталинских лагерях, заключенных на свободу не выпустят, а скорее всего, приговорят к очередным шести годам под Путиным.



Игорь Эйдман подчеркивает, важно обратить внимание, в первую очередь, русским, что украинцы выбирают не царя или вождя. В стране реальное разделение властей и активное гражданское общество. Кто бы не стал президентом, с поклоном к Путину ему пойти не дадут, сопротивление агрессии будет продолжено. Читайте также – начиная с 2004-го, выборы в Украине – это своеобразный референдум за то, чтобы остаться независимым государством или превратиться в «Малороссию».