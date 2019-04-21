Синоптик уточнила вопрос по погоде в Украине

21.04.2019 15:00

К чему готовиться?

В ближайшие дни в Украине начнётся постепенное повышение температуры. Как информирует replyua.net, уже с 22 апреля во всех областях страны воздух начнет медленно прогреваться. В Украину зайдет антициклон с солнечной и сухой погодой. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Несмотря на долгожданное потепление, 21 апреля, наверно Вербное воскресенье, в большинстве будет сохраняться прохладная и ветреная погода. Температура воздуха постепенно будет повышаться, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11+16 градусов, - рассказала синоптик. Согласно ее прогнозам, в воскресенье самая тёплая погода ожидается в западных областях, куда придет антициклон, поэтому воздух будет прогреваться уже до 19 градусов. Несмотря на тепло в дневные часы, ночью на западе не исключены заморозки, в большинстве областей будет всего 3-7 градусов тепла.

Однако 23 апреля осадки прекратятся полностью, а с 22 апреля дневные температуры будут повышаться. Что касается погоды в Киеве, то потепление в столице начнётся только на следующей неделе. В выходные дни в столице будет холодно, днём не выше 14 градусов.

Источник : https://from-ua