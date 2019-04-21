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Суд ночью принял однозначное решение по иску о снятии Зеленского с выборов - громкие подробности

21.04.2019 09:20
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Суд ночью принял однозначное решение по иску о снятии Зеленского с выборов - громкие подробности

Апелляционный суд Киева в ночь на 21 апреля отклонил иск с требованием снять шоумена Владимира Зеленского со второго тура выборов президента Украины. Зеленский остается кандидатом в президенты Украины, передает https://www.dialog.  В преддверии выборов президента общественная организация "Украинская ассоциация акционеров" в лице адвоката Андрея Хилько подала в суд на кандидата в президенты Владимира Зеленского. Активисты обвинили его в подкупе избирателей из-за бесплатной раздачи билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" и требовали отменить регистрацию шоумена на выборах.

 Суд состоялся поздно вечером в субботу, 20 апреля. А решение по нему было принято уже после полуночи. Суд не нашел в действиях кандидата Зеленского нарушений законов. Раздачу билетов отказались считать незаконной агитацией, так как ни один из кандидатов не призывал голосовать за себя. Более того, суд заявил, что иск "не заслуживает внимания" и отклонил его. Таким образом, Зеленский остался кандидатом в президенты Украины и сможет участвовать во 2-м туре выборов президента уже сегодня, 21 апреля.

  



Теги: Донбасс, суд, президентские выборы
 
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