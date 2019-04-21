«Украина избирает нового лидера»: экзитпол

21.04.2019 19:00

Согласно появившимся первым данным по результатам голосования на президентских выборах в Украине, в нашей стане видимо появится новый президент. Так, как информирует replyua.net, информационное агентство РИА «Новости» со ссылкой на NIMG сообщает, что в настоящее время кандидат в президенты украинского государства Владимир Зеленскийнабрал 71,8 процента голосов, а его оппонент Петр Порошенко – 28,2 процента.



Также об огромном преимуществе Владимира Зеленского сообщил и украинский общественный деятель Юрия Касьянов, который обнародовал результаты первых экзитполов, проводящих опросы людей на выходах с избирательных участков. Согласно информации Касьянова, за нынешнего президента Украины Петра Порошенко свои голоса отдали 24,2 процента избирателей, а вот за лидера «Зе!Команды» - 75,8 процента, что говорит о том, что наша страна с великой вероятностью избрала нового главу государства.



Как сообщалось ранее, по состоянию на 11 часов 00 минут по киевскому времени явка избирателей на президентских выборах в Украине составила 18 процентов. Голосование будет длиться до 20 часов по местному времени, а начались выборы сегодня в 8 часов утра.