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В Украине введена в эксплуатацию одна из крупнейших солнечных электростанций Европы

21.04.2019 14:40
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В Украине введена в эксплуатацию одна из крупнейших солнечных электростанций Европы

В Днепропетровской области введена в эксплуатацию самая большая в Украине и одна из крупнейших в Европе солнечная электростанция. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт «Сегодня», Никопольская солнечная электростанция теперь вошла в тройку самых мощных станций Европы. Директор Никопольской электростанции Олег Соловей заявил, что электростанция производит такую энергию, которой хватит для нужд 140 тысяч домохозяйств.

«Она построена на землях бывшего карьера по добыче марганцевой руды. Этот карьер был рекультивирован и на момент нашего появления на этой территории рос бурьян по пояс», - рассказал директор. Кроме того, сообщается, что на строительство станции было потрачено 200 млн евро. Совместно с украинскими компаниями строительством электростанции занималась крупная китайская корпорация, а более половины суммы этого проекта было внесено иностранными инвесторами.

Кроме того, китайские специалисты также устанавливали необходимое оборудование. В строительстве солнечной электростанции участвовали 1600 специалистов. Строительство продолжалось около 1 года. Директор подчеркнул, что энергии, производимой этой станции, хватит для того, чтобы обеспечить нужды таких городов, как Марганец и Никополь.



Теги: Украина, Донбасс, Европа, эксплуатация, электростанция
 
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