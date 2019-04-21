Вакарчук призвал украинцев прийти на голосование в вышиванках

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках

Об этом Святослав Вакарчук написал в twitter.

"Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!", - написал Вакарчук.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.