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Волох: "Путин приготовил Украине кровавую ловушку, выбраться будет трудно"
Президент РФ Владимир Путин в преддверии выборов усилил гибридную агрессию. Это подготовка к будущим договоренностям, уверен известный украинский политаналиик и блогер Карл Волох. Волох в Facebook объяснил, почему Кремль внезапно "наехал" на Украину, передает https://www.dialog.ua За несколько дней до второго тура выборов президента Украины Кремль пошел на усиление агрессии. Он сорвал очередное "пасхальное" перемирие на Донбассе, а также ввел эмбарго на поставки нефти и угля в нашу страну. "Все просто: он готовит будущие уступки, на которые может пойти для своего нового партнера по переговорам, абсолютно без потери лица, но при этом обязывая того пойти на реальные уступки в качестве встречных шагов", - поделился мнением Волох. Он предупредил, что Украина потеряет суверенитет, если пойдет этим путем. "Надеюсь, мы все еще можем завтра этот сценарий предотвратить. Ибо любое другое предотвращение будет гораздо более сложным, возможно - кровавым", - сделал эксперт печальный прогноз.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ловушка
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