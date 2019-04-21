Второй тур выборов: к избирательным участкам подогнали БТРы

В воскресенье, 21 апреля, в Украине в 08.00 начался второй тур выборов президента.

Оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине также открылись в 08:00, сводка о ситуации в стране будет обнародоваться каждые два часа. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«С 08.00 воскресенья уже будет работать оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине. Каждые 2 часа МВД будет информировать граждан о состоянии дел на участках», – уточнил министр.

Кроме того, Аваков отметил, что в субботу в «день тишины», полиция продолжала фиксировать заявления о нарушении правил агитации кандидатами. Всего было зафиксировано около сотни обращений граждан.

«Сегодня люди обращаются в полицию, если даже не подозревают какого-то кандидата в не самом честном поведении в «день тишины». Каких либо чрезвычайно серьезных нарушений не зафиксировано. Преимущественно — все административные правонарушения», — подчеркнул министр.

Отметим, второй тур президентских выборов в Мариуполе сегодня 21 апреля проходит под усиленной охраной военных. Здесь к некоторым участкам армия стянула бронетехнику. В частности, одну бронемашину заметили возле дворца культуры «Молодежный», где расположен окружной участок №58. Военные объяснили, что таким образом усилена охрана особо важных объектов. Всего в Мариуполе две окружные комиссии, которые объединяют 215 участков. Сами военные в Мариуполе смогут проголосовать на четырех специальных участках. Источник : https://politeka.net

