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Второй тур выборов: к избирательным участкам подогнали БТРы

21.04.2019 13:00
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Второй тур выборов: к избирательным участкам подогнали БТРы

В воскресенье, 21 апреля, в Украине в 08.00 начался второй тур выборов президента.

Оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине также открылись в 08:00, сводка о ситуации в стране будет обнародоваться каждые два часа. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

 «С 08.00 воскресенья уже будет работать оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине. Каждые 2 часа МВД будет информировать граждан о состоянии дел на участках», – уточнил министр.
Кроме того, Аваков отметил, что в субботу в «день тишины», полиция продолжала фиксировать заявления о нарушении правил агитации кандидатами. Всего было зафиксировано около сотни обращений граждан.
«Сегодня люди обращаются в полицию, если даже не подозревают какого-то кандидата в не самом честном поведении в «день тишины». Каких либо чрезвычайно серьезных нарушений не зафиксировано. Преимущественно — все административные правонарушения», — подчеркнул министр.

Отметим, второй тур президентских выборов в Мариуполе сегодня 21 апреля проходит под усиленной охраной военных. Здесь к некоторым участкам армия стянула бронетехнику.

В частности, одну бронемашину заметили возле дворца культуры «Молодежный», где расположен окружной участок №58. Военные объяснили, что таким образом усилена охрана особо важных объектов. Всего в Мариуполе две окружные комиссии, которые объединяют 215 участков.

Сами военные в Мариуполе смогут проголосовать на четырех специальных участках.

Источник : https://politeka.net 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Теги: Донбасс, тур, БТР, президентские выборы
 
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