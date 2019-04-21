В Украине стартовал второй тур выборов президента. Около 30 млн украинцев имеют возможность пойти 21 апреля на избирательные участки, где они внесены в списки избирателей, и с 08:00 до 20:00 вечера отдать свой голос, пишет 112 Украина.

За кого голосовать – дело личное, а мы тем временем рассказываем, как использовать избирательный бюллетень, чтобы ваш голос засчитали.

Избирательный бюллетень - это...

В законе "О выборах президента Украины" нет четкого определения избирательного бюллетеня, при этом отмечается, что это – официальный документ строгой отчетности, который выдается избирателю в день голосования членом участковой комиссии для реализации его права голоса на выборах.

Форма, цвет и текст избирательного бюллетеня, а также форма избирательного бюллетеня для повторного голосования утверждаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем за 22 дня до дня голосования. Текст избирательного бюллетеня для повторного голосования утверждается ЦИК не позднее чем за десять дней до дня повторного голосования.

Бюллетени для каждого избирательного участка изготавливаются в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, включенных в список избирателей на нем (на случай если кто-то из граждан случайно испортит документ). Так, для первого тура было подготовлено 30,44 млн бюллетеней, для второго – 29,92 млн.

Обязательной для всех бюллетеней является печать на государственном языке на одном листе с текстовой частью лишь с одной стороны.

Технические отходы, полиграфический брак, а также печатные формы уничтожаются для недопущения подделки.

Бюллетень во втором туре выборов

Центральная избирательная комиссия установила, что текст избирательного бюллетеня для повторного голосования печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 150 мм, голубовато-серого цвета, с двутоновым водяным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов.

В остальном избирательный бюллетень содержит четко определенную действующим законодательством информацию:

в "шапке" документа должно быть: название и дата проведения повторного голосования, номер территориального избирательного округа или обозначение, если он является зарубежным, номер избирательного участка, а также обозначено место для печати участковой избирательной комиссии;

в избирательный бюллетень также вносятся сведения в алфавитном порядке по фамилиям зарегистрированных кандидатов на пост президента Украины с указанием фамилий, имен, отчества, года рождения, места жительства, места работы (занятий), должности, партийности кандидата, субъекта выдвижения кандидата. Слева напротив сведений о каждом кандидате помещается пустой квадрат;

избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения избирателем во время голосования;

а "внизу" бюллетеня должен находиться контрольный талон, отделенный линией отрыва. Талон должен содержать название и дату повторного голосования, номер территориального избирательного округа или обозначение, если он является зарубежным, номер избирательного участка, а также обозначены места для номера, под которым избиратель внесен в список избирателей на участке, подписи избирателя, который получает избирательный бюллетень, фамилии, инициалов и подписи члена участковой избирательной комиссии, который будет выдавать избирательный бюллетень.

Примечательно, что ЦИК разрешила участковой избирательной комиссии специального избирательного участка, образованного на полярной станции Украины (антарктическая станция "Академик Вернадский"), в виде исключения изготовить избирательные бюллетени для повторного голосования на выборах главы государства непосредственно этой комиссией.

Как получить бюллетень

Чтобы проголосовать на выборах президента, каждый совершеннолетний дееспособный гражданин Украины должен прийти в день голосования на избирательный участок, где он внесен в список избирателей, и получить у члена участковой комиссии избирательный бюллетень. Основанием для этого является предъявление документа, подтверждающего личность и гражданство Украины.

На обычном и специальном избирательном участке это:

- паспорт гражданина Украины (в виде книжечки или ID-карты);

- временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины);

- военный билет (исключительно для военнослужащих срочной службы).

На заграничном избирательном участке, а также на специальном избирательном участке, образованном на судах, находящихся в плавании под госфлагом Украины, и на полярной станции Украины:

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- паспорт;

- служебный паспорт.

На специальном избирательном участке, образованном в учреждении исполнения наказаний или следственном изоляторе:

- карточка (справка) учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, которая должна содержать: фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, гражданство, фотокарточку лица, подпись руководителя и печать учреждения (для лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах).

После того как избиратель предъявит документ, подтверждающий его личность и гражданство, член избирательной комиссии предложит ему поставить подпись за получение избирательного бюллетеня в списке избирателей и в определенном месте на контрольном талоне избирательного бюллетеня.

Важно знать: украинцам, включенным в список избирателей, на избирательном участке не имеют права отказать в реализации права голоса из-за отсутствия в паспорте гражданина Украины в виде книжечки фотографии, которая вклеивается при достижении 25-летнего или 45-летнего возраста. Кроме этого, не имеют права отказать проголосовать гражданам, у которых отсутствуют сведения о регистрации места жительства в ID-карте.

Бюллетень в руках. Что дальше?

После получения бюллетеня избиратель должен заполнить его лично в кабинках для тайного голосования, которые установлены на участке. Чтобы ваш голос был засчитан, необходимо в квадрате напротив фамилии кандидата на пост президента Украины, за которого собираетесь проголосовать, поставить отметку "плюс" ("+") или другую. При этом стоит помнить, что отдать свой голос можно только за одного кандидата.

Если в избирательном бюллетене сделано более одной отметки (рисунки - тоже "пометки") или не поставлено ни одной, он считается недействительным.

К слову, до апреля 2014 года в бюллетенях присутствовала графа "Не поддерживаю ни одного кандидата на пост президента Украины", но сейчас ее отменили. Поэтому если избиратель не поддерживает ни одного из кандидатов, выходом может послужить либо сознательная порча бюллетеня (поставить несколько отметок), либо же голосование "за меньшее зло" - кандидат, который не нравится меньше.

Испорченный бюллетень. Если в процессе голосования избиратель допустил ошибку, он имеет право безотлагательно обратиться с письменным заявлением к члену участковой избирательной комиссии, который выдал этот бюллетень, с просьбой заменить его на другой. При этом второй избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.

Важно. Во время заполнения бюллетеней в кабинке кроме избирателя не должно никого быть, также запрещается фото- и видеофиксация любым способом. За эти нарушения избирателю грозит ограничение свободы.

После того как избиратель проголосовал, заполненный бюллетень нужно лично опустить в урну, обеспечивая при этом тайну голосования. То есть выйдя из кабинки, также нельзя публично заявлять, за кого вы отдали свой голос, или демонстрировать свой бюллетень.

Источник : https://from-ua