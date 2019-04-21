Зеленского могут снять с выборов, будет суд: подробности скандала

21.04.2019 07:20

Суд Киева рассмотрит дело о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с президентских выборов

Как сообщает «Хвиля», об этом рассказал известный политолог Юрий Романенко. Как стало известно, иск против кандидата подал адвокат Андрей Хилько. Рассмотрение дела пройдет в субботу, 20 апреля, в 21:00 в Шестом Апелляционном Административном суде города Киева.

«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование аннулирование регистрации кандидатом, дело № 855/124/19», — сообщил адвокат в своем Facebook.

Романенко отметил, что существуют только два обстоятельства, по которым кандидат может быть снять с выборов. Это его смерть или поданное самим кандидатом заявление о выходе из президентской гонки. Поэтому данный иск не будут удовлетворен в любом случае.

При этом политолог обратил внимание на то, что автор иска предлагает снять кандидата с выборов с формулировкой «за подкуп избирателей». Романенко отмечает, что хотя сейчас снять кандидата с гонки уже будет невозможно, целью такого иска может быть обычная провокация накануне выборов.

Источник : https://politeka