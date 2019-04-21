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Зеленского могут снять с выборов, будет суд: подробности скандала
Суд Киева рассмотрит дело о снятии кандидатуры Владимира Зеленского с президентских выборов
Как сообщает «Хвиля», об этом рассказал известный политолог Юрий Романенко. Как стало известно, иск против кандидата подал адвокат Андрей Хилько. Рассмотрение дела пройдет в субботу, 20 апреля, в 21:00 в Шестом Апелляционном Административном суде города Киева.
«Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя. Исковое требование аннулирование регистрации кандидатом, дело № 855/124/19», — сообщил адвокат в своем Facebook.
Романенко отметил, что существуют только два обстоятельства, по которым кандидат может быть снять с выборов. Это его смерть или поданное самим кандидатом заявление о выходе из президентской гонки. Поэтому данный иск не будут удовлетворен в любом случае.
При этом политолог обратил внимание на то, что автор иска предлагает снять кандидата с выборов с формулировкой «за подкуп избирателей». Романенко отмечает, что хотя сейчас снять кандидата с гонки уже будет невозможно, целью такого иска может быть обычная провокация накануне выборов.
Источник : https://politeka
Теги: Донбасс, суд, скандал, президентские выборы
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