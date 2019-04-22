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Генпрокуратура Украины вручит подозрение людям из окружения Порошенко
22.04.2019 17:50
Генеральная прокуратура Украины вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента и нынешнего внештатного советника президента Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Как стало известно, в повестках, они указаны, как «подозреваемые».
Отмечается, что в повестке указан номер уголовного производства, в рамках которого Ложкина, Филатова и Гонтареву вызывают на допрос — № 12 013 220 540 000 400. При этом один из эпизодов этого дела являются коррупционные схемы беглого бизнесмена Сергея Курченко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Генпрокуратура, Порошенко
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