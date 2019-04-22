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Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов

22.04.2019 15:16
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Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявляет, что бывший кандидат в президенты Игорь Смешко в будущем станет премьер-министром Украины после победы на выборах в Раду, пишет Диалог.

Журналист утверждает, что именно бывший руководитель СБУ станет той политической фигурой, вокруг которой сплотятся все политические игроки Украины.

Гордон, который поддержал Смешко в первом туре и сделал для его продвижения очень много медийно, заявил о настоящем феномене политика. По его мнению, у кандидата в первом туре отняли 3,5–4% однако и без того его результат был впечатляющим.

При этом Гордон считает, что Смешко станет премьер-министром, который сможет одержать победу на предстоящих парламентских выборах в Раду его возглавить украинское правительство.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, премьер-министр, выборы президента
 
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