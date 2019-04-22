Юлия Тимошенко высказалась о победе Владимира Зеленского

22.04.2019 17:10

На согласительном совете 22 апреля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала победу на выборах Владимира Зеленского "шансом для Украины".

Юлия Владимировна напомнила, что подобный шанс выпадал украинцам несколько раз – например, после Оранжевой революции и Революции Достоинства. Однако эти возможности, по ее словам, были утрачены, и вот сейчас – «третий шанс, который люди получили мирным путем".

Она убеждена в необходимости скорейшего воплощения изменений, так как «люди не будут ждать годами". Поэтому Тимошенко призвала своих коллег по парламентскому сообществу "не превращаться в гири на крыльях перемен".

"Надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генпрокурора, главу СБУ, министра обороны для того, чтобы посмотреть, имеет ли новый президент политическую волю с помощью своих силовиков привлечь всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции, к ответственности. Это будет первый тест на изменения",

- заявила лидер "Батькивщины".

Также политик добавила, что срочно нужна смена Кабинета министров.

Источник: http://kr24.com.ua