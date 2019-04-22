«Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным

22.04.2019 10:32

В скором времени общественности придется наблюдать за большим конфликтом между кандидатом в президенты Владимиром Путиным и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал «24», такую точку зрения озвучил депутат ВР Мустафа Найем. Он подчеркнул, что на президентской должности Зеленскому не позволят «просто так шевельнуться в сторону» России.



«Попытки будут, поскольку мы видим большое количество людей, которые радуются, что Порошенко проиграл. Преимущественно, это люди старого режима. Эти люди будут пытаться повлиять на ситуацию, но нужно понимать, что мы уже не та страна, в которой один человек все решает. Если Зеленский шелохнется в ту сторону, то поверьте и в парламенте, и в обществе – это быстро остановят», – отметил политик. Также парламентарий считает, что Путин будет пытаться подкупить, задобрить Зеленского, показывая свою лояльность. Впрочем, Зеленский в начале президентства не сможет занимать половинчатую позицию.



«Я считаю, что полгода, год или даже скорее между ними будет серьезный конфликт. Нет сомнений, что будет личное противостояние. По-другому не может быть, учитывая войну», - добавил Найем.