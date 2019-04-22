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Нормальная температура тела по версии Минздрава

22.04.2019 14:45
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Нормальная температура тела по версии Минздрава

36,5-37,0 °C принято было считать нормальной температурой тела человека. Такую информацию Минздрав предоставил УНН.

Постоянство температуры обеспечивается теплообразованием и теплоотдачей. Но следует учитывать, что температура внутренних органов превышает вышеуказанные показатели, а в некоторых частях тела, наоборот, ниже.

Так, к примеру, температура в печени 38-38,5 градусов. В голеностопном суставе- 30 градусов, а в пальцах ног- 24,5.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, температура
 
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