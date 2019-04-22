- У Зеленского поставили точку в вопросе роспуска Верховной Рады 15:45
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов15:16
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание14:31
- Прогноз погоды: Синоптики предупредили о заморозках до -3°14:15
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом14:00
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского13:33
- Останетесь без прав и пенсий: ветеран АТО выступил с предупреждением к жителям Донбасса13:15
Останетесь без прав и пенсий: ветеран АТО выступил с предупреждением к жителям Донбасса
Если жители временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей получат российские паспорта, они лишатся социальных выплат и ряда гражданских прав в Украине. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил ветеран антитеррористической операции Мирослав Гай, комментируя планы Москвы предоставить российское гражданство жителям ОРДЛО.
«Я хотел бы напомнить гражданам Украины, проживающих на оккупированных территориях, что в случае получения ими российского паспорта, Россия скорее всего будет их раздавать так же, как и в Крыму – российские выдавала, а украинские забирала. И если вы получите российский паспорт, а украинский у вас заберут, вы останетесь не только без безвиза, но и не сможете получать украинские пенсии, на которые имеете право, голосовать, и вообще будете лишены в Украине определенных гражданских прав», – подчеркнул он.
Кроме того, ветеран АТО считает, что жители оккупированных районов должны «сто раз подумать», прежде чем соглашаться стать гражданами РФ. «Не исключено, что на тех территориях, где есть война, паспорт России будет выгоднее чисто с меркантильной точки зрения, чем украинский», - пояснил Гай.
Теги: Донбасс, выборы президента, АТО, выплаты, пенсии
- Приказано выжить: переселенцев послали в очередной забег по кругу
- Бойцам ВСУ государство уже выплатило более 14 млн. гривен
- Переселенцы из зоны ООС могут получать страховые выплаты без справки о перемещении
- ПУМБ обвинили в незаконной блокировке выплат зарплат сотрудникам хлебозаводов на Донбасса
- Почему террористы активизировались на Донбассе: генерал объяснил, что нужно боевикам "ДНР/ЛНР"
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Президент "Ингульца" назвал сумму призовых за победу над "Шахтером"15:55
- У Зеленского поставили точку в вопросе роспуска Верховной Рады 15:45
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов15:16
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание14:31
- Прогноз погоды: Синоптики предупредили о заморозках до -3°14:15
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом14:00
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда