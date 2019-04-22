Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание

22.04.2019 14:31

Президент Украины и все еще действующий глава государства Петр Порошенко дал обещание подписать закон о функционировании украинского языка как государственного после того, как его примет Верховная Рада.

Вызвавший резонанс в украинском обществе закон может получить одобрение со стороны Порошенко, который будет иметь полномочия главы государства до инаугурации нового президента.

Об этом Порошенко заявил сразу после оглашения результатов экзитполов в пресс-центре своего предвыборного штаба. Действующий глава государства пообещал защищать украинский язык.

Он отметил, что за 5 минувших лет было сделано много эффективных шагов для популяризации украинского языка на ТВ, радио и в кино. При этом СМИ напоминают, глава Верховной Рады дал обещание принять закон в следующий четверг, 25 апреля.





Источник: www.dialog.ua