Премьер РФ Медведев сделал заявление в связи с победой Зеленского

22.04.2019 13:00

В Кремле убеждены, что новый Владимир Зеленский в отношении России «будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании».

Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

«Выборы на Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий. У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», — заявил премьер-министр России.

«В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — резюмировал премьер страны-агрессора.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины, по данным национального экзит-пола, Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал «1+1»), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале «112.Украина», В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

Источник: https://from-ua.com