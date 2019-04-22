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Приметы на 22 апреля: что категорически нельзя делать
22.04.2019 12:45
22 апреля православная церковь вспоминает святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим - Отомкни Родники, в язычестве - Лельник, пишут Подробности.
Этот день особым образом был посвящен родникам и ключам:
- 22 апреля нельзя оставлять без внимания источники воды; древние славяне ходили к водоемам и читали заговоры, отмыкая воде "пути вешние",
- в этот день набирали ключевую воду, которая считалась целебной, и сопровождали ритуал таким заговором: "Царь водяной, царь земной, царица водяная, царица земляная, дай мне водицы на доброе здоровье",
- в этот день гадали о здоровье и даже судьбе близких людей. Для этого по дороге к водоему нужно было сохранять полное молчания - нельзя было даже поздороваться со знакомыми. Придя на место, человеку, задающий вопрос, было необходимо обернуться на 4 стороны света и спросить у потусторонних сил: "живое или мертвое"? И источник давал ответ: если вода в нем была чистой и прозрачной, с тем, о ком был вопрос, все в порядке - он награжден хорошим здоровьем и долголетием. Если же вода была неспокойной, это могло предвещать болезни и даже смерть.
Приметы о погода:
- если 22 апреля зацвел одуванчик - это верный признак того, что весна все-таки пришла,
- если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым - год обещает быть урожайным,
- если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.
Известен также интересный языческий обряд на 22 апреля: на возвышенности или холме устанавливалась специальная скамья, на которую сажали самую красивую девушку села.
Она олицетворяла "Лялю". Ей, как богине, приносили дары - мед, орехи, фрукты, сыр, колбасу и прочее. Затем "Лялю" и дары окружали праздничными венками и водили хороводы с песнями.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, приметы, православие
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