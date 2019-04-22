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Реакция Петра Порошенко на победу Владимира Зеленского

22.04.2019 08:15
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Реакция Петра Порошенко на победу Владимира Зеленского

После того, как национальный экзитпол обнародовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Украине, где было указано, что победу одержал Владимир Зеленский, опередив своего оппонента почти на 50%, пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с комментарием относительно этого. 

Как информирует replyua.net, Петр Порошенко заявил, что он поступит так, как это принято в демократических странах Европы – он позвонит и поздравит Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Также он отметил, что признает поражение на выборах украинского лидера. 

Таким образом, 21 апреля, после оглашения экзитполов Петр Порошенко выступил с заявлением: «Я принимаю этот результат. Я уйду из офиса, но будьте уверены, из политики я уходить не собираюсь. Результаты экзитполов дают мне основания позвонить моему оппоненту и поздравить его, хоть это и впервые в нашей практике, но так принято в европейских странах».



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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