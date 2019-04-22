- «Без комментариев». Известный силовик подал в отставку14:00
- Советник Зеленского рассказал, когда начнутся переговоры с боевиками "Л/ДНР" и Путиным: видео13:45
- Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова13:30
- В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков13:15
- Займет ли Порошенко кресло Гройсмана: прогноз13:00
- Команда Зеленского призвала Кабмин и «Нафтогаз» согласовать с МВФ снижение цены на газ12:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Украинцы больше не смогут сдавать квартиры: что задумали депутаты12:00
- Учитель для президента: Зеленскому найдут преподавателя украинского языка11:48
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
С сегодняшнего дня у украинцев будут забирать авто: детали закона
Уже с 22 апреля в Киеве инспекторы по парковке могут организовать эвакуацию авто, припаркованного в неположенном месте
Об этом сообщил начальник Управления по парковке Дмитрий Рахматуллин.
С его слов, улицы столицы сейчас будут патрулировать около десяти инспекторов по парковке. Однако, уже к концу 2019 года их количество должно вырасти до 90-100 человек.
Пока инспекторы будут контролировать нарушителей в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах города Киева. Постепенно зона охвата будет увеличиваться.
Также в сообщении подчеркивалось, что именно эвакуацией автомобилей будет все же заниматься национальная полиция – инспектор вызывает патруль, который займется эвакуацией неправильно припаркованных машин.
Все будет работать таким образом, так как в настоящее время нормативно-правовая база пока не позволяет инспекторам по парковке самостоятельно привлекать эвакуаторы.
Конкурс на занятие должности парковочных инспекторов продолжается, идет набор.
После ввода патрулирования в инспекции планируют активнее брать новых сотрудников.
Напомним, что лидер второго тура выборов Владимир Зеленский заявил, что в статусе главы Украины намерен переехать из Банковой и не использовать президентский кортеж.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, которая началась после закрытия избирательных участков 21 апреля.
«Да, я не хочу работать в Администрации, но дайте мне туда сначала попасть… Место должно быть открытым. Мы очень хотим сократить Администрацию президента», – сказал политик.
«Я хотел бы, чтобы в Киеве не было трафика. Поэтому я хотел бы найти такое место в Киеве или возле Киева, чтобы не было каких-то кортежей. Я хочу избавиться от кортежа в целом», – добавил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, закон, автомобиль
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»
- Закон о декоммунизации: переименуем все за полгода. Предлагайте новые названия
- Гулять по Москве украинцам можно три месяца
- Порошенко ветировал закон о реструктуризации валютных займов
- Климкин: "В Польше будут снимать украинцев с поездов и сажать в тюрьмы"
- Депутатов Верховной Рады лишили льгот: касается и мужей, и жен
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы07:16
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- «Без комментариев». Известный силовик подал в отставку14:00
- Советник Зеленского рассказал, когда начнутся переговоры с боевиками "Л/ДНР" и Путиным: видео13:45
- Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова13:30
- В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков13:15
- Займет ли Порошенко кресло Гройсмана: прогноз13:00
- За оскорбление Путина в Интернете "впервые" осудили жителя Новгородской области: все подробности 12:45
- Команда Зеленского призвала Кабмин и «Нафтогаз» согласовать с МВФ снижение цены на газ12:30
- Польские пенсионеры получат 13-ую пенсию12:20
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Украинцы больше не смогут сдавать квартиры: что задумали депутаты12:00
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»09:13
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности
- «Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой