Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским

22.04.2019 20:00

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером выборов президента Украины Владимиром Зеленским заявил о своей поддержке суверенитета Украины и ее целостности. Об этом сообщил глава бюро «Голоса Америки» в Белом доме Стив Херман.

По словам Хартмана, Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал данные выборы важным моментом в истории Украины. Хартман добавил:

«Трамп подчеркнул твердую поддержку США суверенитета Украины и ее территориальной целостности — в международно признанных границах — и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом, чтобы имплементировать реформы, которые усиливают демократию, усиливают процветание и искореняют коррупцию».

Источник: https://donpress.com