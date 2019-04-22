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Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности
22.04.2019 10:15
Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп, передает УП.
Об этом сообщают корреспонденты УП со ссылкой на собственные источники в штабе Зеленского.
Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее посольство США официально поздравило Зеленского и вспомнило о Порошенко. Также победитель выборов пообщался с президентом Франции Макрона.
А первым стал его телефонный разговор с польским коллегой Дудой.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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