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Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах

22.04.2019 12:15
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Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил украинского шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттер.

Канадский премьер отметил:

«Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах».

Кроме того, Трюдо выразил благодарность наблюдателям от Канады на президентских выборах в Украине.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Канада, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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