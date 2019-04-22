Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах

22.04.2019 12:15

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил украинского шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттер.

Канадский премьер отметил:

«Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах».

Кроме того, Трюдо выразил благодарность наблюдателям от Канады на президентских выборах в Украине.

Источник: https://donpress.com