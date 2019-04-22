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Украину атакуют дожди: каким регионам сегодня не повезет
22.04.2019 16:04
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.
На востоке практически без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.
В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре переменная облачность, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
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