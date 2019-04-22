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Украину атакуют дожди: каким регионам сегодня не повезет

22.04.2019 16:04
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.

На востоке практически без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре переменная облачность, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
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