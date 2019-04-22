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Уже на этой неделе узнаем, кто в парламенте предложит новому президенту свои услуги, – политолог

22.04.2019 11:45
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Уже на этой неделе узнаем, кто в парламенте предложит новому президенту свои услуги, – политолог

Как передает replyua.net, популярный украинский политолог Виталий бала в своем блоге пишет о том, что рекордное подавляющее большинство украинцев 73% проголосовали за Зеленского. Теперь самое время проследить, насколько ответственны украинцы и как долго продержится рейтинг нового президента.

По словам Виталий Бала, главная черта, которой восхищаются все те, кто за Зеленского, это его талант менеджера, ведь по их словам именно Владимир сам все делал в «Квартале 95». Если в ближайшее время «Квартал 95» будет не очень успешным тогда это правда, но если нет, то либо Зе и в дальнейшем занимается «Кварталом 95», или его заслуги были преувеличены. Также очень скоро все станет ясно, особенно сразу же после кадровых назначений, ведь несколько «новых» лиц уже засветилось, к примеру Данилюк, Лещенко.

Политолог отмечает, самое интересно теперь будет в парламенте. Совсем скоро узнаем, сколько в Верховной Раде политических приспособленцев, для которых главное остаться, потому равно кому служить и интересно согласится ли новый президент воспользоваться их услугами. 



Теги: Донбасс, парламент, президент, Владимир Зеленский
 
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