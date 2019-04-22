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В Раде решили поднять вопрос об импичменте
Верховная рада на этой неделе планирует начать рассмотрение системного законопроекта "О президенте" с разделом об импичменте. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, законопроект предложен вице-спикером Оксаной Сыроид.
"Мне нравится системный подход заместителя Оксаны Сыроид, которая предлагает закон "О президенте" в целом, где возможно скорректировать все неточности, которые есть между ветвями власти", - сказал он.
Глава парламента напомнил, что сегодня было предложение и от других фракций оппозиции. "Я им сказал, что если законопроект "О президенте" будет поддержан комитетом в среду, уже в четверг мы сможем его предложить, включить его в повестку дня сессии для принятия решения", - заявил Парубий.
Спикер подчеркнул, что сейчас в Верховную раду уже внесены пять законопроектов "Об импичменте". А в предложенном проекте "О президенте" вопрос импичмента будет одним из разделов.
"Фактически речь идет о более комплексном подходе, где импичмент будет прописан одним из разделов этого закона. Поэтому да, это может быть в этот четверг", - добавил он.
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, относительное большинство граждан (40%) считают, что власть президента Украины стоит оставить в том же объеме, в котором она была последние пять лет. По мнению 25% граждан, власть президента следует расширить, предоставив ему право формировать правительство; еще 9% считают, что выборы президента нужно перенести в парламент и оставить за ним лишь полномочия главнокомандующего Вооруженных сил.
Отметим, по данным опроса КМИC, около трети граждан (36,8%) считают, что президент Украины, избранный на выборах 2019, должен иметь широкие полномочия и одновременно являеться главой правительства и направлять деятельность правительства во всех сферах. В то же время 40,8% респондентов убеждены, что президент должен быть главнокомандующим и ответственным за безопасность и международные отношения, а другими вопросами занимается премьер-министр.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, импичмент, Верховная Рада
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