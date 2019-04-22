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В штабе Зеленского анонсировали "налаживание контактов" с Россией
Переговоры с Российской Федерацией являются приоритетным направлением работы, такое мнение высказали в штабе Зеленского.
Руслан Стефанчук, курирующий формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского, в разговоре с журналистами сообщил, что команде кандидата в президенты после победы на выборах предстоит разделить между собой разные направления работы, сообщает РБК в воскресенье. По его словам, направление, связанное с контактами с РФ, будет в приоритете.
"Мы должны найти выход из ситуации, чтобы завершить войну в ближайшее время", – подчеркнул Стефанчук. Он не стал называть имена тех, кто может курировать переговоры с Россией.
Отметим, что в начале месяца Зеленский признался, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить кровопролитие на Донбассе. По его словам, для достижения максимального результата придется отказаться от Минского формата и завлечь Москву к переговорам.
Зеленский тогда добавил, что территории Украины и украинцы не будут выступать предметом торга ни при каких условиях. В штабе подчеркнули – Крым разменивать не намерены, хотят на первом этапе прекратить огонь, а также возобновить выплаты жителям региона, предположительно, без выезда на территорию Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, переговоры
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