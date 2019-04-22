- В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею20:45
- Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов20:30
- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским20:00
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой19:13
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- Зеленский готов развивать украинский язык, но пряником, а не кнутом18:03
- Генпрокуратура Украины вручит подозрение людям из окружения Порошенко17:50
В штабе Зеленского рассказали о подготовленных новых законопроектах
Команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского уже имеет несколько законопроектов.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», об этом во время сегодняшнего брифинга заявил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Так, отвечая на вопрос, сколько команде Зеленского после инаугурации нужно времени для начала полноценной работы, Разумков отметил, что время для этого не потребуется.
«Нам не нужно время для мобилизации, мы уже ведем эту работу, мы вели ее в течение всей избирательной кампании. Нарабатывается концепция, под нее пишутся законопроекты для того, чтобы после того, как Владимир Александрович вступит в свои права президента страны, он мог сразу приступить к эффективной работе и взаимодействовать с парламентом», — сказал Разумков. В то же время он выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит те законодательные инициативы, которые новоизбранный президент озвучил в рамках этой избирательной кампании.
В ответ на уточняющий вопрос, к чему должна готовиться Европа с новым президентом, Разумков сказал, что на сегодняшний день Украина имеет теплые и дружеские отношения с большинством европейских стран и заверил, что если и будут какие-тол изменения, то только в лучшую сторону.
Теги: Донбасс, законопроект, Владимир Зеленский
- Свобода слова или тюрьма? Союз журналистов выступил с заявлением
- Донецкие депутаты просят Раду скорее принять закон о языках
- Сегодня Рада рассмотрит изменения законопроекта о неприкосновенности
- У Пушкина танцевали лицеисты и награждались "олимпийцы"
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Глава государства планирует исключить госслужащих из партий
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных16:48
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею20:45
- Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов20:30
- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским20:00
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой19:13
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту18:55
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- «Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой