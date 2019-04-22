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В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею

22.04.2019 20:45
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В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею

В Украине 21 апреля, миллионерами государственной лотереи «Лото-Забава» стали 2 игрока. Об этом сообщил оператор государственных лотерей «М.С.Л.» на своем сайте, пишет УНИАН.

Известны номера счастливых билетов:

  • первый билет № 259 942, приобретен в киевском киоске ООО «ДЛУ» № 084 по адресу: проспект Оболонский, 15.
  • второй билет № 16 077, приобретен в харьковском магазине «Спортлига», который находится по адресу: ул. Красные Ряды, 16.

«Главные победители „Большой игры“ стали соответственно 325-м и 326-м счастливчиками на общем счетчике миллионеров „Лото-Забава“ и пополнили ряды нынешних миллионеров до 14 победителей».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, выборы, лотерея, миллионер
 
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