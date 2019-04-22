Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней

22.04.2019 09:15

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90% протоколов.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

По обнародованным ЦИК данным, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73,18% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинских граждан.

Источник: https://donpress.com