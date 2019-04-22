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Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
Победа Владимира Зеленского на выборах неудобна не только правящей элите Украины, но и России
Об этом заявил политолог Юрий Романенко.
«Россияне в очередной раз прозевали ситуацию, когда появился контрсистемный игрок, которого они не воспринимали в качестве главы государства..Вот таких несистменых игроков как Зеленский , которые отправляются на поле, они первоначально никогда не замечают», — заявил политолог.
По его словам, в РФ делали ставку на взаимодействие с Украиной.
Романенко говорит, что с России все равно идет влияние на внутреннюю политику Украины. Оно осуществляется через телеканалы Виктора Медведчука, который является частым гостем Владимира Путина. Также идет влияние РФ на экономику Украины через нефтепродукты и сжиженный газ, ядерное топливо и тд. То есть, взаимодействие между странами все равно сохраняется, не смотря на агрессию.
«Победа Зеленского опять ломает модель отношений построенных на элитном консенсусе определенном как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Русским придется все заново перестраивать — искать выходы на Зеленского, на Коломойского или кого-то еще. Им нужно отстроить новую систему коммуникаций и связей», — добавил он.
Романенко считает, что Зеленский это не только приговор старым элитам Украины, но то и приговор формату российско-украинских отношений.
«Сейчас назревают все условия, чтобы перезагрузить эти отношения очень проблематичные, чтобы попытаться решить проблемы, которые есть в отношениях. У Зеленского есть для этого возможность», — подытожил Романенко.
Отметим, что в РФ уже отреагировали на победу Зеленсокго.
Об этом высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся в Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны.
Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит — решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», — заявил он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, президент, Владимир Зеленский
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