Зеленский назвал задачей № 1 — освобождение украинских заключенных и военнопленных моряков

22.04.2019 08:55

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей, для своей команды освобождение и возвращение всех украинских военнопленных моряков и заключенных. Об этом Зеленский рассказал на брифинге в своем штате.

«Для нас сейчас задача, я считаю, номер один — вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть — не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть — наших ребят домой. Это приоритетная задача», — сказал Зеленский.

Источник: https://donpress.com