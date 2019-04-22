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Зеленский назвал задачей № 1 — освобождение украинских заключенных и военнопленных моряков

22.04.2019 08:55
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Зеленский назвал задачей №&#8201;1 — освобождение украинских заключенных и военнопленных моряков

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей, для своей команды освобождение и возвращение всех украинских военнопленных моряков и заключенных. Об этом Зеленский рассказал на брифинге в своем штате.

«Для нас сейчас задача, я считаю, номер один — вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть — не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть — наших ребят домой. Это приоритетная задача», — сказал Зеленский.

 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, моряки, Владимир Зеленский, освобождение, военнопленный
 
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