Зеленский получил поздравление от Януковича

22.04.2019 12:30

Пресс-секретарь президента-беглеца Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил в Facebook, что Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщает ICTV.

"Уважаемый Владимир Александрович, я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам эту должность в самый трудный для нашей страны момент истории", – говорится в сообщении.

Янукович считает, что Зеленскому нужно привести Украину к миру, улучшить благосостояние украинцев, восстановить законность и справедливость.