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Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину

23.04.2019 16:59
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Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину

С 23 апреля Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной российской нефти.

Об этом сообщил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, передает donpress.com.

По его словам, Беларусь вынужденно приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов — бензинов и дизтоплива — в Украину, Балтию и Польшу… На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал заместитель гендиректора компании.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, нефть, экспорт, бензин, дизельное топливо, контракты
 
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