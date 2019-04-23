Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину

23.04.2019 16:59

С 23 апреля Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной российской нефти.

Об этом сообщил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, передает donpress.com.

По его словам, Беларусь вынужденно приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов — бензинов и дизтоплива — в Украину, Балтию и Польшу… На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал заместитель гендиректора компании.