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C 1 мая газ для населения подешевеет на 30 копеек

23.04.2019 10:45
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C 1 мая газ для населения подешевеет на 30 копеек

Кабинет Министров и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май до 8 247 гривен за тыс. куб.м., передают Українськi Новини.
"По поручению Кабинета Министров "Нефтегаз" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и снизить ее до уровня 8 247 за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в нем.
Согласно сообщению, такой подход и такой уровень цены были согласованы в понедельник на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.



Теги: цена, Нафтогаз, газ
 
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