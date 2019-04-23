ЦИК подсчитала 100% протоколов: названо имя победителя

23.04.2019 20:45

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов по второму туру выборов президента Украины.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает donpress.com.

В ЦИК сообщают, что по результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты, украинский комик Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил всего 24,45% голосов.