Гройсман рассказал, как планирует продолжить свою политическую карьеру

23.04.2019 08:34

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует сформировать новую политическую силу, с которой он пойдет на парламентские выборы, пишет ДонПресс.

По словам Гройсмана, в нее войдут люди с позитивной репутацией.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, (людей -ред.), которые будут преданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их вводить», — сказал Гройсман.