Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман рассказал, как планирует продолжить свою политическую карьеру

23.04.2019 08:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман рассказал, как планирует продолжить свою политическую карьеру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует сформировать новую политическую силу, с которой он пойдет на парламентские выборы, пишет ДонПресс.
По словам Гройсмана, в нее войдут люди с позитивной репутацией.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, (людей -ред.), которые будут преданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их вводить», — сказал Гройсман.



Теги: Донбасс, парламент, выборы, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх