«Я вернусь обязательно»: Коломойский сообщил, когда вернется в Украину

23.04.2019 07:23

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернется в Украину. Бизнесмен ждет официальных результатов выборов, пишет ДонПресс.

Об этом Коломойский рассказал, омментируя информацию о своем скором возвращении.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — сообщил Коломойский.