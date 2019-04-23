"Молчаливое большинство", - Пушков в эфире у Соловьева отличился скандальным заявлением о победе Зеленского

23.04.2019 07:56

Скандальный сенатор считает победу Зе-кандидата сигналом от украинцев о желании вернуться к России.

В эфире "шоу" пропагандиста Соловьева на телеканале "Россия 1" сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что на выборах президента в Украине победило "молчаливое большинство", которое якобы открыто не проявляет свою пророссийскую позицию, передает "Диалог.UA". Скандальный сенатор добавил, что он якобы лично общался с жителями Украины, которые являются сторонниками примирения с оккупантами. Пушков добавил, что он рад тому, что они "выразили себя" на выборах президента.