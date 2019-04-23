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"Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины

23.04.2019 16:21
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"Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что российские вояки готовы атаковать Харьков, Днепр, Чернигов и другие города в Украине после того, как там начнутся "кровавые события".

На этот шаг россияне пойдут под предлогом защиты русскоязычного населения от Запада, отметил Жириновский в прямом эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1", передает dialog.ua.

Жириновский заявляет, что российские "добровольцы" отправятся в Украину защищать своих сторонников. Во время скандального заявления политик озвучил название трех украинских городов.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, атака, ЛДПР, добровольцы, Жириновский
 
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