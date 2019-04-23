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Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО

23.04.2019 17:20
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Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО

Нардеп Надежда Савченко готова поддерживать программу кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом она сообщила СМИ в Верховной Раде, передает "Диалог.UA".

Напомним, ранее украинский парламентарий Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан вышли на свободу по решению суда. Так, Савченко пояснила, что уже ознакомилась с предвыборной программой Зеленского и готова ее поддержать. Она заверила, что не будет в оппозиции к президенту Зеленскому. Савченко отметила, что "остается в политике", где будет не одна, а вместе с коллегами ее команды на основе общественно-политического движения "Надежды Савченко". Она также заявила, что в программе Зеленского есть некоторые пункты, о которых она говорила еще несколько лет назад и которые готова воплощать в жизнь. Сегодня, 23 апреля, Савченко впервые пришла в Раду после того, как ее выпустили из-под ареста.



Теги: Украина, Донбасс, СМИ, Владимир Зеленский, арест, поддержка, Верховная Рада
 
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