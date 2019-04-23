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Политолог рассказал о возможных назначениях Зеленского: названы фамилии
Скандально известный политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, кого может назначить победивший на президентских выборах Владимир Зеленский на самые важные должности в стране.
Как передает Replyua.net со ссылкой на Украина.ру, Ищенко прогнозирует, что теоретически возможно, что Юрий Луценко сможет остаться генпрокурором.
Он уверен, что при отсутствие парламентского большинства будет очень сложно назначить генпрокурора Украины. «Глава СБУ — Валерий Хорошковский. Ну, был он главой СБУ — тот же Наливайченко, только в профиль… Министр МВД — Арсен Аваков. Охотно верю. Премьер — Игорь Палица. Палица, напомню, после одесской Хатыни стал одесским губернатором, то есть представлял интересы Коломойского в Одессе», - заявил Ищенко. Кроме того, он подчеркнул, что такие списки хорошо демонстрируют ожидание украинской политической элиты.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, фамилия, назначение
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